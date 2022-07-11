Kim der 67 yaşında! Yeşilçam’ın en güzellerinden Gülşen Bubikoğlu tatil pozunu paylaşıp ortalığı ateşe verdi! Görenin nutku tutuldu
Gırgıriye, Alev Alev, Ah Nerede, Ayrı dünyalar ve daha nicesiyle Türk Sineması'nda unutulmaz izler bırakan Gülşen Bubikoğlu, hem oyunculuğu hem güzelliğiyle sık sık adından söz ettirdi. Cüneyt Arkın, Tarık Akan gibi usta isimlerle yıllarca başrolü paylaşan oyuncu, 7'den 70'e geniş bir hayran kitlesine ulaştı. 1974 yılında Türker İnanoğlu ile nikah masasına oturan ve Zeynep adında bir kızı olan usta oyuncu, özel hayatıyla da dikkat çekti. Yeşilçam'ın en güzel kadınları arasında gösterilen Gülşen Bubikoğlu, şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi. Beyazlar içinde verdiği bir pozu "Tatil başladı" notuyla paylaşan oyuncuyu görenin nutku tutuldu. Denize karşı verdiği pozla sosyal medyayı sallayan Bubikoğlu'nun son hali için "Kim der 67 yaşında", "Yıllar onu teğet geçiyor" yorumları yapıldı. İşte Gülşen Bubikoğlu'nun sosyal medyayı sallayan o pozu...
11.07.2022 01:22 - Son Güncelleme: 11.07.2022 01:22
1973 yılında "SES" dergisinin açmış olduğu yarışma ile sinemayla tanışan Gülşen Bubikoğlu, "Yaban" filmi ile ilk başrolünü oynadı.
Yeteneği ve güzelliğiyle kısa sürede adını geniş kitlelere duyuran oyuncu, Gırgıriye, Alev Alev, Ah Nerede, Ayrı dünyalar ve daha nicesiyle Türk Sineması'nda unutulmaz izler bıraktı.
Cüneyt Arkın, Tarık Akan gibi usta isimlerle yıllarca başrolü paylaşan Bubikoğlu, özel hayatıyla da dikkat çekti.
1974 yılında Türker İnanoğlu ile nikah masasına oturan ve Zeynep adında bir kızı olan usta oyuncu, evliliğiyle de dönemin magazin manşetlerini süsledi.