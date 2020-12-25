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Kibariye'nin kızı Birgül Küçükbalçık son haliyle sosyal medyayı salladı! 20 yaşında anne olan Birgül estetikle bambaşka biri oldu

Kibariye'nin kızı Birgül Küçükbalçık son haliyle sosyal medyayı salladı! 20 yaşında anne olan Birgül estetikle bambaşka biri oldu
25.12.2020 12:50
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Kibariye'nin kızı Birgül Küçükbalçık son haliyle sosyal medyayı salladı! 20 yaşında anne olan Birgül estetikle bambaşka biri oldu. Kibariye'nin kızı Birgül Küçükbalçık annesinin ve babasının yanında küçük bir kız çocuğuyken tanındı. Ancak geçen zaman küçük kızı öyle bir değiştirdi ki görenler hayret etti. Kibariye'nin kızı Birgül Küçükbalçık, geçtiğimiz sene Bülent Burak ile dünya evine girmiş o dönem aile arasında kriz çıksa da sonrasında tatlıya bağlanmıştı. Kibariye'nin 20 yaşındaki kızı Birgül Küçükbalçık geçtiğimiz aylarda bebeğini kucağına almıştı. Küçük yaşta anne olan Kibariye'nin kızı Birgül değişimi ile de çok konuşuldu. Bir takım estetik operasyonlar geçiren Birgül kendini yeniden yarattı. İşte Kibariye'nin kızı Birgül Küçükbalçık...


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