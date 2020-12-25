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Hık demiş burnundan düşmüş! Arka Sokaklar'ın Zeynep'i Gamze Özçelik'in kardeşi görenleri hayrete düşürdü

Hık demiş burnundan düşmüş! Arka Sokaklar'ın Zeynep'i Gamze Özçelik'in kardeşi görenleri hayrete düşürdü
25.12.2020 12:50
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Ekranların uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar'da Zeynep Komiser karakterini canlandıran ve Uğur Pektaş ile birlikte oynadığı rol ile bir döneme damgasını vuran Gamze Özçelik, son zamanlarda adından sıklıkla söz ettiriyor. Uzun süredir ekran önünden uzak kalan Arka Sokaklar'ın 'Zeynep Komiser'i Gamze Özçelik ile ilgili her detay sevenleri tarafından mercek altına alındı. Gamze Özçelik'in kız kardeşi Meltem Özçelik'i gören sevenleri şaşkınlığını gizleyemedi ve 'hık demiş burnundan düşmüş' yorumunu yaptı. İşte Arka Sokaklar'ın 'Zeynep'i Gamze Özçelik'in kız kardeşi Meltem Özçelik...


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