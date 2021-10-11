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Kibariye'nin başı yine dertte! 4 bin TL'lik kaynak saç yapıp parasını alamayan kuaför, isyan etti

Kibariye'nin başı yine dertte! 4 bin TL'lik kaynak saç yapıp parasını alamayan kuaför, isyan etti
11.10.2021 16:11
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Kibariye'nin başı yine dertte! Yaşadığı gecekonduda elektrik olmayan Kibariye şimdilerde borçlarıyla gündemden düşmüyor... Kadıköy'de bir kuaföre giden sanatçı Kibariye, 4 bin 200 lira değerinde kaynak saç yaptırdı. İşlem sonrası iddiaya göre ücreti ödemeyen Kibriye, eşi Ali Küçükbalçık ile birlikte kuaförden ayrıldı. İşletme sahibinin telefon üzerinden görüştüğü Küçükbalçık ise ödeme yapmayacaklarını belirtince, yaklaşık 3 saat boyunca Kibariye'ye hizmet veren işletme sahibi büyük şok yaşadı. Ünlü sanatçının kuaförde saçlarına işlem yaptırdığı anlar da ortaya çıktı. Alacaklıları ile başı dertte olan Kibariye, geçtiğimiz aylarda Bodrum Gündoğan'daki villasını pandemi sürecinde biriken borçları yüzünden satışa çıkarması ile gündeme gelmişti.

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Kibariye'nin başı yine dertte! Yaşadığı gecekonduda elektrik olmayan Kibariye şimdilerde borçlarıyla gündemden düşmüyor

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