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Haberler Magazin Videoları Giriş Tarihi: 24 Mayıs 2024, 19:31 Güncelleme Tarihi: 24 Mayıs 2024, 19:31

3 çocuk annesi Bergüzar Korel’in evine bakın! İşte 15 yıllık eşi Halit Ergenç ile aşk yuvası! Yatak odasından banyoya her detayıyla...

15 yıl önce evlendiği Halit Ergenç'ten Ali, Han ve Leyla adlarında üç evladı olan Bergüzar Korel, hem kariyeri hem de özel hayatıyla yıllarca adından söz ettirdi. Son dönemlerde özellikle sosyal medya paylaşımlarıyla konuşulan Korel'den dikkat çeken yeni görüntüler geldi. Ünlü oyuncu, Londra'daki evinden yaptığı paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi ve bu kez yatak odasını takipçilerinin beğenisine sundu. Halit Ergenç ve Bergüzar Korel'in krem renklerinin ağırlıklı olduğu sade ve şık yatak odası beğeni toplarken evin diğer bölümleri de dikkat çekti. İşte Bergüzar Korel ve Halit ergenç'in aşk yuvası...

3 çocuk annesi Bergüzar Korel’in evine bakın! İşte 15 yıllık eşi Halit Ergenç ile aşk yuvası! Yatak odasından banyoya her detayıyla...
3 çocuk annesi Bergüzar Korel'in evine bakın! İşte 15 yıllık eşi Halit Ergenç ile aşk yuvası! Yatak odasından banyoya her detayıyla...

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