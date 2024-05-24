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Haberler Magazin Videoları Giriş Tarihi: 24 Mayıs 2024, 16:22 Güncelleme Tarihi: 24 Mayıs 2024, 16:22

Müge Anlı'da akla zarar olay! MİT'çi sandı üfürükçü çıktı | Eşinin gözü önünde dini nikahlı karısına yalvardı! 10 tane sevgilisi varmış...

56 yaşındaki Ayten Akyol, evlilik vaadiyle dolandırdığı iddiasıyla Müge Anlı'nın kapısını çaldı. Kanserle mücadele eden Ayten Hanım, ablasının yardım niyetiyle kendisini tanıştırdığı Yaşar Bey'e 3 milyon TL değerindeki evini kaptırdığını söyledi. Ayten Hanım, Yaşar Bey'in kendisini MİT'çi olarak tanıttığını ve eşinin öldüğünü söylediğini belirtti. Ancak Yaşar Bey'in eşinin ölmediği ortaya çıktı. Yaşar Bey'in eşi ile Ayten Hanım canlı yayında yüzleşti. Yaşar Bey, eşini geride bırakıp Ayten Hanım'a dönmek istediğini açıkladı. Öte yandan Yaşar Bey'in 10 tane daha dini nikahlı eşi olduğu ortaya çıktı. İşte detaylar...

MİTçi sandı üfürükçü çıktı| Sevgililer yüzleşti! Eşinin gözü önünde dini nikahlı karısına yalvardı! 10 tane daha sevgilisi varmış...
MİT'çi sandı üfürükçü çıktı| Sevgililer yüzleşti! Eşinin gözü önünde dini nikahlı karısına yalvardı! 10 tane daha sevgilisi varmış...

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