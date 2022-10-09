Erol Köse, Seren Serengil ve Arto'dan peş peşe gelen iddialar gündeme bomba gibi düşmüştü. Erol Köse, Mehmet Dinçerler hakkında yaptığı paylaşımlarla dikkat çekerken Seren Serengil ve Arto da benzer iddialarla gündemde yer aldı.

"DEĞİŞİK FANTEZİLERİ VARMIŞ"

Serengil açıklamasında "Çok çirkin şeyler geliyor. Bunun nasıl söylerim size bilmiyorum o kadar acayip bir şeyler geliyor ki bunu televizyonda söyleyebilmem mümkün değil, Mehmet ile ilgili. Mehmet'in farklı farklı şeyler eee..." derken Arto devreye girerek "Değişik fantezileri mi var diyorlar?" demişti. Serengil ise "Öyle söylüyorlar evet, bu bir iddia tabi" demişti.

Seren Serengil konuşmasında "Mehmet'in değişik değişik fantezileri varmış cinsel olarak. Bunlar iddia tabii ki" dedi. Erol Köse, Kerimcan Durmaz ile Mehmet Dinçerler arkadaşlığını sosyal medyadan paylaşarak herkesi şaşkına çevirmişti.

BOŞANIR BOŞANMAZ TAKİBE ALDI!

Birbirini takipten çıkan ikili boşanmanın ardından yeniden birbirlerini takip etmeye başlamıştı.

EVLENİNCE TAKİPTEN ÇIKMIŞTI

Kerimcan Durmaz yakın arkadaşı Mehmet Dinçerler'i Hadise ile evlendikten sonra takipten çıkarmıştı.

"ÖPÜŞME GÖRÜNTÜSÜ YOK, MEHMET SAMİMİ ARKADAŞIM"

Hadise'nin boşandığı Mehmet Dinçerler ile samimi görüntüleri ortaya çıkan hatta çiftin ayrılma sebepleri arasında gösterilen Kerimcan Durmaz, hakkındaki iddiaları yalanladı."Hadise ve Mehmet Dinçerler'in boşanmasının sebebi olarak gösteriliyorsunuz" demesi üzerine konuşan Kerimcan Durmaz, "Yok artık. O görüntüler çıktığında boşanma haberleri çıkmıştı. Mehmet ve Hadise benim eski arkadaşlarım. Görüntülerin çekildiği yer de benim doğum doğum günü partimdi. Deha'da orada sahneye çıkmıştı. Öpüşme görüntüsü falan değil, samimi bir arkadaşım. Herkese ne kadar samimi davranıyorsam ona da o kadar samimiydim. Ben samimi biri olduğum için insanlar öyle bir algı yaratabiliyor. Arabadaki görüntüleri de ben paylaşmıştım zaten. Bunda ne aranıyor merak ediyorum." ifadelerini kullandı.

KISKANÇLIK, PSİKOLOJİK BASKI…

Geçtiğimiz nisan ayında Çırağan Sarayı'nda gerçekleşen törenle sessiz sedasız evlenen Hadise-Mehmet Dinçerler çiftinin, bir süredir ayrı ayrı görüntülenmesi dikkatlerden kaçmamıştı. Aşkları 4.5 ay gibi kısa bir sürede sona eren ikiliden Hadise, 14 Eylül'de Beykoz Adliyesi'nde boşanma davası açmıştı.

TEK CELSEDE BİTTİ!

"Sanat hayatımla ilgili Mehmet Dinçerler'den baskı görüyorum" iddiasına bulunan Hadise ile Mehmet Dinçerler'in boşanma davası 30 Eylül 2022 Cuma günü saat 16:00'da görüldü. Duruşmaya iki taraf da katılmadı.