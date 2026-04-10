Türk müziğinin dev ismi İbrahim Tatlıses, geçtiğimiz günlerde rahatsızlanarak kaldırıldığı Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde tedavi görmeye devam ediyor. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman ve beraberindeki MKYK üyeleri, usta sanatçıyı ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Ziyaretçileri Türkülerle Karşıladı

Hastaneye gelen Hüseyin Yayman, Mehmet Ali Kurt ve Hilmi Türkmen'den oluşan heyet, Tatlıses'in neşeli tavırlarıyla karşılaştı. Ziyaret sonrası basın mensuplarına açıklama yapan Yayman, sanatçının moralinin yerinde olduğunu belirterek, "Genel durumunu çok iyi gördüm. Ziyaret sırasında bizlere türküler söyledi. Kendisine Sayın Cumhurbaşkanımızın selamlarını ve şifalar dilediği mesajını ilettik" dedi.

Hastaneden Resmi Açıklama: Safra Kesesi İltihabı

Tatlıses'in sağlık durumu hakkında teknik bilgileri ise Hastane Başhekimi Dr. Engin Çakmakçı paylaştı. Sanatçının 7 Nisan'da yüksek ateş, halsizlik ve tansiyon düşüklüğü şikayetleriyle başvurduğunu kaydeden Çakmakçı, "Yapılan tetkikler sonucunda safra kesesi iltihabı tespit edildi. Şu an genel durumu iyi ve bilinci açık. Yakın zamanda bir safra kesesi ameliyatı planlıyoruz" açıklamasında bulundu.

İdo Tatlıses: "Desteğiniz İçin Teşekkür Ederiz"

Babasının tedavi sürecinde yanından ayrılmayan İdo Tatlıses de ziyaretleri için AK Parti heyetine teşekkür etti. Babasının güçlü bir duruş sergilediğini belirten İdo Tatlıses, ziyaretçileri yolcu ederken babasına gösterilen ilgiden dolayı minnettar olduklarını ifade etti.