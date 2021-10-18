Kerem Bürsin ve Hande Erçel aşkında ilk kriz Murat Dalkılıç yüzünden yaşandı! Gamze Erçel müstakbel eniştesini kızdırdı

Aşklarıyla magazin dünyasının en çok konuşulan çiftlerinden olan Kerem Bürsin'le Hande Erçel arasında ilk kriz patlak verdi.

Uçankuş'un iddiasına göre Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel, kardeşinin eski sevgilisi Murat Dalkılıç'la ilişkisini koparmadı. Popçuyla görüşmeye devam eden ve sosyal medyada da takibi sürdüren abla Gamze Erçel, Bürsin'i kızdırdı.

Yakışıklı oyuncunun, sevgilisinin ablasıyla arasına mesafe koymaya başladığı ve artık bir araya gelmemeye özen gösterdiği de konuşulanlar arasında. Hande Erçel'in de sevgilisine "İnsanların ilişkilerine karışamam. Benim için önemli olan sensin. Kim kiminle görüşüyorsa görüşsün" dediği öğrenildi.

Bürsin ve Erçel aşkında ilk kriz Murat Dalkılıç yüzünden yaşandı.



Gamze Erçel, eski eniştesi Murat Dalkılıç'ı sosyal medyadan takibi bırakmadı.