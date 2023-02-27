Kendini yardıma adamıştı! Gamze Özçelik depremzedeler için seferber oldu! Şimdi de konteyner kent kuruyor

Gamze Özçelik Hatay'da seferber oldu! Deniz Akkaya 'tek samimi bulduğum kadın' diyerek öve öve bitirememişti şimdi de konteyner kent kuruyor. Depremzedeler için Gamze Özçelik ve arkadaşları Hatay'da kolları sıvadı. Günlerdir deprem bölgesinde yardım mücadelesi içinde olan Gamze Özçelik'in depremzedelere sıcak yemek verirken paylaştığı kareyi gören Deniz Akkaya ise "Tek samimi bulduğum kadın" diyerek Özçelik hakkında, "Gamze kendinden bir melek yarattı" ifadelerine yer vermişti. Ardından sosyal medya hesabından yürek sızlatan bir paylaşım yapan ve 'Bazı müteahhitlerin yatacak yeri yok' diyen Gamze Özçelik kurucusu olduğu dernek ile yola çıktı, AFAD ile iş birliği yaparak çalışmalara başlayan Özçelik, konteyner kent kuruyor.