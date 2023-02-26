Gamze Özçelik Hatay'da seferber oldu! Deniz Akkaya 'tek samimi bulduğum kadın' diyerek öve öve bitirememişti şimdi de konteyner kent kuruyor
Gamze Özçelik Hatay'da seferber oldu! Deniz Akkaya 'tek samimi bulduğum kadın' diyerek öve öve bitirememişti şimdi de konteyner kent kuruyor. Depremzedeler için Gamze Özçelik ve arkadaşları Hatay'da kolları sıvadı. Günlerdir deprem bölgesinde yardım mücadelesi içinde olan Gamze Özçelik'in depremzedelere sıcak yemek verirken paylaştığı kareyi gören Deniz Akkaya ise "Tek samimi bulduğum kadın" diyerek Özçelik hakkında, "Gamze kendinden bir melek yarattı" ifadelerine yer vermişti. Ardından sosyal medya hesabından yürek sızlatan bir paylaşım yapan ve 'Bazı müteahhitlerin yatacak yeri yok' diyen Gamze Özçelik kurucusu olduğu dernek ile yola çıktı, AFAD ile iş birliği yaparak çalışmalara başlayan Özçelik, konteyner kent kuruyor.
Gamze Özçelik Hatay'da seferber oldu! Deniz Akkaya 'tek samimi bulduğum kadın' diyerek öve öve bitirememişti, eski oyuncu Gamze Özçelik şimdi de konteyner kent kuruyor...
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen ve 10 ilimizde yıkıcı hasara neden olan 7.7 büyüklüğündeki deprem Türkiye'yi yasa boğdu.
"Yüzyılın felaketi" olarak adlandırılan depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta ve diğer illerde herkes canla başla çalışıyor. Hem arama kurtarma operasyonu hem de hayatta kalanların temel ihtiyaçlarının giderilmesi için pek çok ünlü isim de bölgede yer alırken oisimler arasında Gamze Özçelik de vardı.
Umuda Koşanlar Derneği kurucusu Gamze Özçelik ve ekibi, deprem bölgesindeki depremzedelere yardım etmeye, yiyecek dağıtmaya devam ediyor.
KONTEYNER KENT ÇALIŞMALARINI BAŞLATTI
Ekip, bu çalışmaların dışında bir yandan da Hatay'da konteyner kent kurma çalışmalarını başlattı.
Özçelik, "Yoğunluktan bahsetme fırsatım olmadı. Satın alımlarımızın bir kısmı tamamlandı ve devamı için çalışıyoruz. Niyetimiz ailelerin ve çocukların sevgiyle barınabileceği bir ortam sunabilmek" dedi.