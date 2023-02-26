Gamze Özçelik Hatay’da seferber oldu! Deniz Akkaya ’tek samimi bulduğum kadın’ diyerek öve öve bitirememişti şimdi de konteyner kent kuruyor

"Yüzyılın felaketi" olarak adlandırılan depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta ve diğer illerde herkes canla başla çalışıyor. Hem arama kurtarma operasyonu hem de hayatta kalanların temel ihtiyaçlarının giderilmesi için pek çok ünlü isim de bölgede yer alırken oisimler arasında Gamze Özçelik de vardı.