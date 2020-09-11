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Kenan İmirzalıoğlu'nun hamile eşi Sinem Kobal son halini paylaştı, ilk yorum anneden! 'Güneş saçlı prensesim'

Sinem Kobal bebeğini kucağına almak için gün sayıyor. Hamileliğinde 8. ayında olan 33 yaşındaki Kobal, kız bebek bekliyor. Geçtiğimiz günlerde eşi Kenan İmirzalıoğlu ile doktor kontrolünden çıkarken görüntülenen Sinem Kobal, hamile haliyle ilk kez objektiflere yakalanmış ve ünlü oyuncunun iyice belirginleşen karnı günlerce konuşulmuştu. Hamileliği magazin gündeminde yakından takip edilen Sinem Kobal, Instagram'dan makyajsız son haliyle bir fotoğraf yayınladı. Kobal'a ilk yorum annesi Nuray Hanım'dan geldi: Güneş saçlı prensesim...

11.09.2020 08:51 - Son Güncelleme: 11.09.2020 08:57
Kenan İmirzalıoğlu'nun hamile eşi Sinem Kobal son halini paylaştı, ilk yorum anneden! 'Güneş saçlı prensesim'

Hamileliğinde 8. ayda olan Sinem Kobal, Instagram'dan yeni bir fotoğraf paylaştı. Kısa süre içerisinde beğeni ve yorum yağmuruna tutulan Sinem Kobal'a ilk yorum annesi Nuray Kobal'dan geldi.

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Kenan İmirzalıoğlu'nun hamile eşi Sinem Kobal son halini paylaştı, ilk yorum anneden! 'Güneş saçlı prensesim'

İşte 33 yaşındaki Sinem Kobal'ın makyajsız hali ile paylaştığı fotoğraf ve ünlülerin makyajsız halleri...

Kenan İmirzalıoğlu'nun hamile eşi Sinem Kobal son halini paylaştı, ilk yorum anneden! 'Güneş saçlı prensesim'

BİRAN DAMLA YILMAZ

Kenan İmirzalıoğlu'nun hamile eşi Sinem Kobal son halini paylaştı, ilk yorum anneden! 'Güneş saçlı prensesim'

TUVANA TÜRKAY

Kenan İmirzalıoğlu'nun hamile eşi Sinem Kobal son halini paylaştı, ilk yorum anneden! 'Güneş saçlı prensesim'

PINAR ALTUĞ

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