Kenan İmirzalioğlu'ndan Kim Milyoner Olmak İster'de babalık itirafı! "Çocuk doğduktan sonra..."

14.05.2020 10:48

Sinem Kobal'ın hamileliği gündeme bomba gibi düştü. 15 haftalık hamile olduğu öğrenilen Sinem Kobal, kız bebek bekliyor. Atv ekranlarında yayınlanan dünyanın en çok kazandıran bilgi ve kültür yarışmasının sunucusu ve aynı zamanda başarılı oyunculuğuyla da sevilen Kenan İmirzalıoğlu, babalık hakında sözleriyle dikkat çekti. Oyuncu Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu dört yıl önce Cunda Adası'nda dünyaevine girmişti. İşte Kenan İmirzalıoğlu'nun Kim Milyoner Olmak İster'deki itirafı...

'Kim Milyoner Olmak İster?' sunucusu Kenan İmirzalıoğlu, eşi Sinem Kobal'ın dört aylık hamile olmasıyla bambaşka bir heyecan yaşıyor. Mutluluğu her halinden belli olan 45 yaşındaki Kenan İmirzalıoğlu, Atv ekranlarında gülümseten bir itirafta bulundu.

Oyuncu Sinem Kobal ile 4 yıl önce dünyaevine giren Kenan İmirzalıoğlu, "Çocuk doğduktan sonra ömür boyu canı yansa, korksa 'anne, anne' diyor. Bir baba adayı olarak kıskanmıyor değilim açıkçası. Olursa o da 'anne' diyecek, 'baba' diyeceğini sanmıyorum." dedi.