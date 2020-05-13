Kim Milyoner Olmak ister'de Kenan İmirzalıoğlu'dan babalık itirafı! "Çocuk doğduktan sonra..."
Sinem Kobal'ın hamileliği gündeme bomba gibi düştü. 15 haftalık hamile olduğu öğrenilen Sinem Kobal, kız bebek bekliyor. Atv ekranlarında yayınlanan dünyanın en çok kazandıran bilgi ve kültür yarışmasının sunucusu ve aynı zamanda başarılı oyunculuğuyla da sevilen Kenan İmirzalıoğlu, babalık hakında sözleriyle dikkat çekti. Oyuncu Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu dört yıl önce Cunda Adası'nda dünyaevine girmişti. İşte Kenan İmirzalıoğlu'nun Kim Milyoner Olmak İster'deki itirafı...
Sinem Kobal makyajsız hali ile herkesi kendisine hayran bıraktı. Mutlu evliliği ile ünlüler dünyasında parmakla gösterilen çiftler arasında olan Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal, bebek haberi ile gündeme bomba gibi düştü. Hal böyle olunca da kız bebek bekleyen çift, günün en çok konuşulan iki ismi oldu.
Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal çifti, özel hayatlarını çok fazla göz önünde yaşamayı tercih etmiyor. Ancak hayranları özellikle Sinem Kobal'ı bir hayli merak ediyor. Doğal ve duru güzelliği ile dikkat çeken Sinem Kobal'ın makyajsız hali hayranlarından tam puan aldu. İşte ünlülerin makyajsız halleri...
Sinem Kobal 14 Ağustos 1987 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Annesi Nuray Kobal ev hanımı, babası Mehmet Kobal inşaat mühendisidir. Kardeşi ise Kerem Kobal'dır. Henüz eğitim hayatına başlamadan bale eğitimi almaya başlayan Sinem Kobal, 1991-1999 yılları arasında bale eğitimine devam etmiştir. Sinem Kobal İstek Vakfı Özel Acıbadem Lisesi'nden 2001 yılında mezun olmuştur. Eğitim yıllarında basketbol, voleybol ve step sporları ile uğraşmıştır. Dormen Tiyatrosu'nda başlayan oyunculuk kariyeri, 13 yaşındayken kadrosuna katıldığı "Dadı" dizisi ile profesyonel bir boyut kazanmıştır.