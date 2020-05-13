Kim Milyoner Olmak ister'de Kenan İmirzalıoğlu'dan babalık itirafı! "Çocuk doğduktan sonra..."

Sinem Kobal makyajsız hali ile herkesi kendisine hayran bıraktı. Mutlu evliliği ile ünlüler dünyasında parmakla gösterilen çiftler arasında olan Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal, bebek haberi ile gündeme bomba gibi düştü. Hal böyle olunca da kız bebek bekleyen çift, günün en çok konuşulan iki ismi oldu.