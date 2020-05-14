Yıldız Tilbe makyaj videosuyla sosyal medyayı salladı!

14.05.2020 12:18

Yıldız Tilbe, makyaj videosu ile sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü. Koronavirüs salgını sebebiyle iki aydır evinde karantinada olan Yıldız Tilbe,sosyal medya hesabı instagram üzerinden canlı yayın açarak makyaj yaptığı anları sevenleriyle paylaştı. Canlı yayın esnasında bir yandan muhabbet ederken bir yandan da makyaj yapan Tilbe, "Ay ne güzel oldum. Hiç böyle makyaj gördünüz mü? Ben de görmedim. Dağılmıyoruz, dağıtıyoruz." dedi.

Koronavirüsten dolayı evde karantinada olan ünlülerden Yıldız Tilbe, Instagram canlı yayınıyla hayranlarıyla bir araya geldi. AVM ve kuaförlerin açılışı ile ilgili konuşan Yıldız Tilbe, mikrop kaynayan o yerlerden uzak duracağını söyledi.

Canlı yayın esnasında bir yandan muhabbet ederken bir yandan da makyaj yapan Tilbe, şunları söyledi: "Ay ne güzel oldum. Hiç böyle makyaj gördünüz mü? Ben de görmedim. Dağılmıyoruz, dağıtıyoruz."

Yıldız Tilbe, geçtiğimiz günlerde evde oturmaktan paslandığını dile getirmişti.