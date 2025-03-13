Giriş Tarihi: 13 Mart 2025 19:15 Güncelleme Tarihi: 13 Mart 2025 19:54

Tiyatro ve sinema dünyasının sevilen isimlerinden Şinasi Yurtsever, 51 yaşında hayatını kaybetti. Kardeş Payı, İşler Güçler ve birçok projede rol alan usta oyuncunun vefat haberi, sanat dünyasında büyük üzüntü yarattı.

Acı haberi,meslektaşı Zafer Algöz sosyal medya hesabından şu sözlerle duyurdu:

"Yine ailemizden birini yitirdik…Çok üzgünüm…Başımız sağ olsun..Allah rahmet eylesin.."

ŞİNASİ YURTSEVER'İN HASTALIĞI NEYDİ?

Yurtsever'in vefat haberini alan sevenleri, "Şinasi Yurtsever neden öldü?" sorusunu araştırmaya başladı. Ünlü oyuncunun bir süredir mide kanseriyle mücadele ettiği öğrenildi.

SON PAYLAŞIMI 24 GÜN ÖNCE

Öte yandan ünlü oyuncunun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar dikkat çekti. Oyuncu Şinasi Yurtsever, Cengiz Bozkurt ve Engin Günaydın ile yer aldığı fotoğrafı "Güzel dostluklar" notu ile paylaşmıştı.

EŞİ İLE 18. YIL DÖNÜMLERİNİ KUTLAMIŞ

Öte yandan Pelin Yurtsever ile evli olan Şinasi Yurtsever evlilik yıl dönümünü, "Sevgilim,arkadaşım,dostum biricik eşimle 18 yılı doldurduk. Beraber büyüdük. Onsuz bir hayatı düşünemiyorum. Nice yıllarımız olsun sevgili karım. Allah seni başımdan eksik etmesin. Baş tacım" mesajıyla kutlamıştı.

ŞİNASİ YURTSEVER KİMDİR?

Sinasi Yurtsever, 23 Mayıs 1977 tarihinde Malatya'da doğmuştur. İzmir, Dokuz Eylül Üniversitesi Tiyatro Oyunculuk Bölümünden mezun oldu. 1997 ile 2000 yılları arasında yayınlanan Küçük İbo isimli dizide Selçuk karakteriyle tanındı. Ardından Yılan Hikâyesi, Kınalı Kar, Avrupa Yakası, Yabancı

Damat, Bir Bulut Olsam ve Aşk ve Ceza gibi bir çok televizyon dizisinde rol aldı.

Sinasi Yurtsever, 2003 yapımı Yazı Tura filminde Basri karakteriyle İlk sinema tecrübesini yaşadı. Ardından Hayatımın Kadınısın, Hokkabaz ve Küçük Kıyamet isimli sinema filmlerinde rol aldı. 2011 yılında Çalgı Çengi filminde nakliyatçı rolünü canlandırdı. 2012 yılında başlayan İşler Güçler dizisinde yapımcı Hakkı karakteriyle ün kazandı. 2013 yapımı Düğün Dernek filminde Yılmaz karakterini canlandırdı.

2014 yılında başlayan "Kardeş Payı" dizisinde ise Hilmi karakterini canlandırırken Ahmet Kural, Murat Cemcir, Seda Bakan ile beraber oynadı.

Filmleri ve Dizileri :

2015 - Düğün Dernek 2: Sünnet (Sinema Filmi)

2014 - Olur Olur! (Sinema Filmi)

2014 - Kardeş Payı (Hilmi) (TV Dizisi)

2014 - Hadi İnşallah (Kameraman Hasan) (Sinema Filmi)

2013 - Düğün Dernek (Yılmaz) (Sinema Filmi)

2012 - İşler Güçler (Yapımcı Hakkı) (TV Dizisi)

2011 - Çalgı Çengi (Nakliyatçı - 1) (Sinema Filmi)

2011 - Sen De Gitme (Halil) (TV Dizisi)

2010 - Aşk ve Ceza (Orhan) (TV Dizisi)

2009 - Vavien (Seyfi) (Sinema Filmi)

2009 - Ramazan Güzeldir (Hilmi) (TV Dizisi)

2009 - 2010 - Kapalı Çarşı (Ünal) (TV Dizisi)

2009 - Bir Bulut Olsam (Ali Asker) (TV Dizisi)

2008 - Ayışığı (Komiser Adnan) (TV Dizisi)

2006 - Küçük Kıyamet (Sinema Filmi)

2006 - Hokkabaz (Jandarma) (Sinema Filmi)

2006 - Hayatımın Kadınısın (Arıza) (Sinema Filmi)

2006 - Alacakaranlık (Sinema Filmi)

2004 - Yabancı Damat (Hamit-Hamido) (TV Dizisi)

2004 - Avrupa Yakası (Diş Hekiminin Komşu) (TV Dizisi)

2003 - Yazı Tura (Basri) (Sinema Filmi)

2002 - Kınalı Kar (Mesut) (TV Dizisi)

2001 - Cinlerle Periler (TV Dizisi)

2000 - Yılan Hikayesi (TV Dizisi)

1998 - Örümcek (Cin Ali) (TV Dizisi)

1998 - Küçük İbo (Selçuk) (TV Dizisi)

1998 - Dış Kapının Mandalları (Ali) (TV Dizisi)

1996 - Hemşerim (TV Dizisi)

1996 - Başka İstanbul Yok (TV Dizisi)