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Kardeş Payı’nın Büyük Hilmi’si Şinasi Yurtsever’den acı haber! Ünlü oyuncu vefat etti! | Şinasi Yurtsever kimdir? Ölüm nedeni ne?
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Kardeş Payı'nın Büyük Hilmi'si Şinasi Yurtsever'den acı haber! Ünlü oyuncu vefat etti! | Şinasi Yurtsever kimdir? Ölüm nedeni ne?

Giriş Tarihi: 13 Mart 2025 18:53 Güncelleme Tarihi: 13 Mart 2025 19:08

Kardeş Payı'nda Büyük Hilmi karakteriyle izleyenlerin gönlünde taht kuran ünlü oyuncu Şinasi Yurtsever vefat etti. Acı haberi ünlü oyuncu Zafer Algöz sosyal medya hesabından duyurdu.

Kardeş Payı, İşler Güçler gibi yapımlarda yer alan 51 yaşındaki usta oyuncu Şinasi Yurtsever hayatını kaybetti.

(Takvim.com.tr)

Acı haberi Zafer Algöz sosyal medya hesabından şu sözlerle duyurdu:

"Yine ailemizden birini yitirdik…Çok üzgünüm…Başımız sağolsun..Allah rahmet eylesin.."

ŞİNASİ YURTSEVER NEDEN ÖLDÜ?

Bir süredir mide kanseriyle mücadele eden ünlü oyuncu Şinasi Yurtsever, 51 yaşında hayata gözlerini yumdu.

ŞİNASİ YURTSEVER KİMDİR?

Sinasi Yurtsever, 23 Mayıs 1977 tarihinde Malatya'da doğmuştur. İzmir, Dokuz Eylül Üniversitesi Tiyatro Oyunculuk Bölümünden mezun oldu. 1997 ile 2000 yılları arasında yayınlanan Küçük İbo isimli dizide Selçuk karakteriyle tanındı. Ardından Yılan Hikâyesi, Kınalı Kar, Avrupa Yakası, Yabancı Damat, Bir Bulut Olsam ve Aşk ve Ceza gibi bir çok televizyon dizisinde rol aldı.

Sinasi Yurtsever, 2003 yapımı Yazı Tura filminde Basri karakteriyle İlk sinema tecrübesini yaşadı. Ardından Hayatımın Kadınısın, Hokkabaz ve Küçük Kıyamet isimli sinema filmlerinde rol aldı. 2011 yılında Çalgı Çengi filminde nakliyatçı rolünü canlandırdı. 2012 yılında başlayan İşler Güçler dizisinde yapımcı Hakkı karakteriyle ün kazandı. 2013 yapımı Düğün Dernek filminde Yılmaz karakterini canlandırdı.

2014 yılında başlayan "Kardeş Payı" dizisinde ise Büyük Hilmi karakterini canlandırırken Ahmet Kural, Murat Cemcir, Seda Bakan ile beraber oynadı.

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