''Kapak olsun'' Masterchef'ten elenen Fatma Nur için Somer Şef'ten olay yorum! Gözyaşlarına boğuldu...

MasterChef Türkiye'nin dün akşam ekrana gelen 139. bölümünde eleme heyecanı yaşandı. Fatma Nur, Gamze, Burak Kaya ve Tolga'nın eleme adayı olduğu MasterChef'te heyecan yine doruktaydı.

Dört yarışmacı, iki aşamalı eleme oyununun ilk etabında mor patates yani mor majeste ile yaratıcı tabaklar çıkardı. Yeni formata göre jüri değerlendirdi ve puanları verdi. Buna göre Fatma Nur 15, Burak Kaya 16, Tolga 17 ve Gamze de 16 puan alarak ikinci tura çıktı. İkinci yemek ise Mehmet Şef'in imza tabağı tatlı dilek oldu.

Tabakları çıkaran yarışmacıların değerlendirilmesi ardından MasterChef jürisi tabaklara oyları verdi. 34 puanla potadan ilk çıkan Burak Kaya oldu. İkinci olarak ilk 9'a kalan isim ise Gamze. Son ikiye Fatma Nur ile Tolga kaldı. Danilo Şef, ''Fatma Nur, maalesef senin tatlında bir problem var.'' diyerek puanı açıkladı.

Fatma Nur'un tabağında pudingin kesilmesi puanlarını da etkiledi. Şef tabaklarında birebir aynı görselliği yakalayan Fatma Nur'un tabağına Mehmet Şef'in puanı 3 oldu ve böylece Fatma Nur hayallerine veda etti. Fatma Nur 26, Tolga ise 28 puanda kaldı.

Fatma Nur, vedasının ardından, ''Yemekten çok, bana çok şey öğrettiniz. Elemeden itibaren bir ailem oldu demiştim. Ayağıma taş takılsa bütün ekip her zaman yanımda oldu, kendimi hiç bu kadar önemli hissetmemiştim. Babam da üzülmesin. Mesleği bırakmayı düşünmüyorum asla. Buraya kendime katmaya geldim.' Bugün 10. potamın sonuna geldim. 10 kere potaya girdim ve MasterChef'e 10. olarak veda ettim. Çok üzgünüm. Çünkü son 8'e girmekti hedefim. Babama da böyle söz vermiştim, sözümü tutamadım. İyi ki buraya geldim. Çünkü bana inanmayan herkese bütün Türkiye karşısında kendimi gösterdim, 10'uncu oldum, iyi ki geldim diyorum. '' dedi.

Arkadaşlarına veda ederken de ''Buradan bir Fatma Nur Uçar rüzgarı esti, o da hepimize yetti dersiniz.'' şeklinde konuştu.

MASTERCHEF'TE GÖZYAŞLARI SEL OLDU

Somer Şef, Fatma Nur daha önce yaptığı bir itirafı anımsattı ve genç yarışmacıyı şu sözlerle uğurladı: "Fatma Nur sana bir sürü insanın yapamazsın, rezil olursun dediğini söylemiştin. 'Alay ederler Fatma Nur dediler' ifadesini kullanmıştın. Onlara kendini göstermek için buraya geldiğini söylemiştin. O zaman şimdi MasterChef'in 10'cusundan bunu diyen herkese güzel bir kapak olsun."

Mehmet Şef, Fatma Nur'un vedasını duyurduktan sonra, ''Böyle bir hatayı nasıl yaparsın? O kadar güzel gidiyordun ki üzüldüm. Acayip pratiksin, acayip zekisin. Biraz daha hal ve hareketini toparlarsan her şey on numara olacak. Hızlılığın, zekan, ataklığın sana hep kazandıracak.'' ifadelerini kullandı.

Danilo Şef, ''Zaten, çok gençsin, çok yeteneklisin. Senin yanında olmak da çok eğlenceli. Hiç sıkılmıyoruz, bizi hep güldürüyorsun. Bu süreci seninle birlikte yaşamak da çok güzel oldu. Takip et asla pes etme, mutfağa yakışıyorsun.''

Sert ve ilginç çıkışları, yarışmacı arkadaşlarıyla girdiği laf dalaşlarıyla bir anda ön plana çıka Fatma Nur Uçar hakkında detaylar merak ediliyor.

Fatma Nur Uçar ilk turda yaptığı sushi yemeği ile şeflerden üç evet alı ikinci tura yükselmiş ve ikinci turda da balık çorbası yaparak adını bir üst tura yazdırmıştı.