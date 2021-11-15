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Haberler Magazin Kalp Yarası’nın Hande’si Merve Çağıran hakkında şaşırtan gerçek! Duyan inanamadı meğer rol arkadaşı Yağmur Tanrısevsin ile...

Kalp Yarası’nın Hande’si Merve Çağıran hakkında şaşırtan gerçek! Duyan inanamadı meğer rol arkadaşı Yağmur Tanrısevsin ile...

Kalp Yarası'nın Hande'si Merve Çağıran hakkında şaşırtan gerçek! Atv'nin sevilen dizisi Kalp Yarası, sürükleyici hikayesi ve başarılı oyuncu kadrosuyla milyonların gönlünü fethetti. Geniş bir izleyici kitlesine sahip olan dizide Hande karakterini canlandıran Merve Çağıran ise başarılı performansıyla sık sık adından söz ettirdi. Başrolü Gökhan Alkan ve Yağmur Tanrısevsin ile paylaşan Çağıran'ın özel hayatı da merak konusu oldu. Çağıran hakkında araştırma yapan internet kullanıcıları, ünlü oyuncunun yaşını duyunca ise şaştı kaldı. Çağıran'ın dizide Ayşe karakterini canlandıran rol arkadaşı Yağmur Tanrısevsin ile arasındaki fark da dikkat çekti. Bakın Merve Çağıran kaç yaşındaymış...

15.11.2021 22:33 - Son Güncelleme: 15.11.2021 22:33
Kalp Yarası’nın Hande’si Merve Çağıran hakkında şaşırtan gerçek! Duyan inanamadı meğer rol arkadaşı Yağmur Tanrısevsin ile...

Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Kalp Yarası'nda Hande karakterini canlandıran ünlü oyuncu Merve Çağıran'ın özel hayatı merak konusu oldu.

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Kalp Yarası’nın Hande’si Merve Çağıran hakkında şaşırtan gerçek! Duyan inanamadı meğer rol arkadaşı Yağmur Tanrısevsin ile...

Balıkesir'de dünyaya gelen oyuncu hakkında araştırma yapan hayranları ise Çağıran'ın yaşını öğrenince şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Kalp Yarası’nın Hande’si Merve Çağıran hakkında şaşırtan gerçek! Duyan inanamadı meğer rol arkadaşı Yağmur Tanrısevsin ile...

Öte yandan Merve Çağıran'ın dizide Ayşe karakterini canlandıran rol arkadaşı Yağmur Tanrısevsin ile arasındaki fark da dikkat çekti.

Kalp Yarası’nın Hande’si Merve Çağıran hakkında şaşırtan gerçek! Duyan inanamadı meğer rol arkadaşı Yağmur Tanrısevsin ile...

İşte başta Merve Çağıran olmak üzere ünlü isimlerin yaşları...

Kalp Yarası’nın Hande’si Merve Çağıran hakkında şaşırtan gerçek! Duyan inanamadı meğer rol arkadaşı Yağmur Tanrısevsin ile...

Büşra Develi - 25 Ağustos 1993

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