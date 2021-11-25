Rihanna müziği saldı kafayı iç çamaşırlarıyla bozdu! Rihanna öyle pozlar verdi ki Instagram alev aldı... Son dönemde müzik çalışmalarının yanı sıra iç çamaşını koleksiyonuyla da adını duyuran 33 yaşındaki Rihanna, geçtiğimiz günlerde Forbes dergisi tarafından milyader ilan edilmişti. Gerçek adı Robyn Fenty olan dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna 2005 yılında çıkış yaptığı günden bu yana her geçen yıl servetine servet katıyor. Son dönemde müzik çalışmaları yerine kendi markası için çalışan Rihanna'nın iç çamaşırlı pozlarıyla ortalık alev aldı.

Gerçek adı Robyn Fenty olan dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna, Forbes dergisi tarafından resmen milyarder ilan edilmişti. 2017'de kurduğu Fenty Beauty markasıyla müzikten sonra güzellik dünyasında da başarıyı yakalayan Barbadoslu şarkıcı, artık milyarderler kulübünde.

Forbes dergisine göre 1,7 milyar dolarlık serveti olan 33 yaşındaki Rihanna, dünyanın en zengin kadın müzisyeni ve televizyoncu Oprah Winfrey'den sonra eğlence dünyasının en zengin kadın yıldızı.

Rihanna, zenginliğinin kaynağını sadece müziğe borçlu değil. Servetinin 1,4 milyar dolarlık kısmı, şu anda yüzde 50'lik hisse sahibi olduğu Fenty Beauty markasından geldi. Rihanna, servetinin kalanını da sahibi olduğu iç çamaşırı markası Savage x Fenty'den ve tabii müzik ve oyunculuk kariyerindeki gelirlerinden elde etti.

Rihanna, Fenty Beauty markasının yarısını dünyanın ikinci en zengin insanı Bernard Arnault'un sahibi olduğu LVMH şirketine sattı. 2018'de marka, 550 milyon dolarlık gelir elde etti.

LVMH şirketi, Rihanna dışında başka ünlülerin de markalarından hisse satın aldı. LVMH, aynı zamanda Kylie Jenner'ın Kylie Cosmetics, Kim Kardashian'ın KKW Beauty ve Jessica Alba'nın Honest Company şirketlerinde de çatı görevi görüyor.

Forbes'a göre Fenty Beauty'nin parasal değeri 2,8 milyar dolar. Rihanna'nın milyar dolarlık değeri olan tek markası Fenty Beauty değil. İç çamaşırı markası Savage X Fenty de 115 milyon dolarlık değerini 1 milyar dolara çıkardı. Rihanna 2018'de kurduğu markanın yüzde 70'lik hissesini sattı.

101 milyonluk Instagram takipçisinin yanı sıra 102,5 milyon Twitter takipçisi olan Rihanna, sosyal medyanın da yıldız isimlerinden. Markalarının reklamı için zaman zaman kamera karşısına geçen sanatçı, sosyal medya hesaplarını koleksiyon tanıtımları için de kullanıyor.

Rihanna, iç çamaşırı markası Savage X Fenty için her zamanki gibi yine kamera karşısına geçti.

İŞTE O POZLAR

Rihanna, marka değerini 1 milyar doların üstüne çıkarmayı başardığı iç çamaşırı markası Savage X Fenty için bir kez daha kamera karşısına geçerek, yeni koleksiyonunu kendi tanıttı. Yılbaşı'na özel hazırladığı koleksiyonunun videosunu instagram hesabından paylaşan Riri beğeni yağmuruna tutuldu.

İç çamaşırı markası Savage X Fenty için durmadan çalışan Ünlü şarkıcı Rihanna, yeni yılı es geçmedi. 2022 yılına girerken tercih edilecek koleksiyonunu yine kendi üzerinde tanıttı.

İç çamaşırlı halinin fotoğraflarını yayınlayan Riri'den çok geçmeden tanıtım videosu da geldi. İnstagram üzerinden videosunu "Noel için tek istediği…" sözleriyle paylaşan Rihanna, beğeni yağmuruna tutuldu.