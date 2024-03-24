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Haberler Magazin Videoları Giriş Tarihi: 24 Mart 2024, 20:46 Güncelleme Tarihi: 24 Mart 2024, 20:46

Kadir İnanır yoğum bakıma kaldırıldı! İşte son sağlık durumu…

Tatar Ramazan, Selvi Boylum Al Yazmalım, Kara Gözlüm gibi birçok filmde rol alan Yeşilçam yıldızı Kadir İnanır'dan kötü haber geldi. Ünlü oyuncu, Beykoz'daki ikametinde rahatsızlanarak apar topar hastaneye kaldırıldı. Haberi alan yakınları ve Kadir İnanır'ın yeğeni Levent İnanır hastaneye koştu. Beyin damarında pıhtı attığı öğrenilen İnanır'ın yoğun bakım servisinde tedavisi sürerken oyuncunun doktorundan ve hayat arkadaşı Jülide Kural'dan peş peşe açıklamalar geldi. Son olarak ise Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, oyuncunun son durumunu sosyal medya üzerinden duyurdu. İşte Kadir İnanır'ın son sağlık durumu...

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