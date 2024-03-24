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Haberler Magazin Videoları Giriş Tarihi: 24 Mart 2024, 18:31 Güncelleme Tarihi: 24 Mart 2024, 18:31

14 yıl önce Bergüzar Korel’le evlenen Halit Ergenç’in ilk eşi bakın hangi oyuncu!

Muhteşem Yüzyıl dizisi ile hafızalara kazınan Halit Ergenç, Binbir Gece'de başrolü paylaştığı meslektaşı Bergüzar Korel ile 2009 yılında dünyaevine girdi. Bu evlilikten Ali, Han, Leyla adında üç evladı olan Ergenç, Korel ile sürdürdüğü mutlu evlilikle parmak ısırttı. Korel ile magazin dünyasının örnek çiftleri arasında gösterilen Ergenç'in eski aşkları da merak edildi. Ergenç'in bir dönem ünlü oyuncuyla evli olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Ünlü oyuncunun aylarca evli kaldığı eski eşi Arka Sokaklar ve Seksenler'in yıldızı çıktı. Bakın Halit Ergenç'in eski eşi kimmiş...

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