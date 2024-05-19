Fenerbahçe’den paylaşım yağmuru! Galatasaray’a olay göndermeler

RAMS Park'ta oynanacak mücadele öncesinde zemin kontrolüne çıkan sarı-lacivertli oyuncular, Galatasaray seyircisi tarafından ıslıklarla karşılandı. Konuk takımdan Mert Hakan Yandaş'ın tribünlere formasını göstermesi üzerine Galatasaraylı oyuncu Kerem Aktürkoğlu, rakibine tepki gösterdi. Bunun üzerine yaşanan tartışmaya iki takımın diğer futbolcuları ve görevlileri de dahil oldu. Bu sırada yaşanan arbedede bazı futbolcuların yere düştüğü görüldü. Güçlükle ayrılan futbolcular polis kontrolünde soyunma odasına götürüldü.

Karşılaşma başladıktan sadece 5 dakika sonra Dries Mertens, Fred'e yaptığı hareket sonrasında sarı kart gördü.

13'üncü dakikada ise Osayi-Samuel ile Barış Alper Yılmaz itiraz sonrası sarı kart gördü

Dakikalar 12'yi gösterdiğinde ise Alexander Djiku, Lucas Torreira'yı çekerek indirdi. Sarı kart gören Ganalı 21'de ise orta sahada yaptığı müdahale sonrası ikinci kez cezalandırıldı. Böylelikle oyundan atıldı.



*Görüntüler Beinsports'tan alınmıştır.

37'nci dakikada korner kullanmaya hazırlanan Mert Hakan Yandaş'a tribünlerden yabancı madde atıldı. Bunun üzerine hakem Arda Kardeşler maçı ikinci kez durdurdu. Barış Alper Yılmaz ve Muslera, taraftarlarından sakin olmalarını istedi.

55'inci dakikada tribünlerden atılan yabancı maddelerden dolayı oyun yeniden durdu.

65'inci dakikada Mert Hakan Yandaş oyundan çıkarken maçın hakemi Arda Kardeşler'i alkışlayarak protesto etti. Zaman geçirmekten dolayı kart gören deneyimli futbolcuya Galatasaraylılar tepki gösterdi. Sosyal medyada da Fenerbahçeliler kendisi hakkında mesaj yağdırdı.

FENERBAHÇE'DEN FLAŞ GÖNDERMELER

Fenebahçe'den Galatasaray'a Hababam Sınıfı göndermesi geldi.

Derbiden galip ayrılan Fenerbahçe'den sosyal medya bombardımanı başladı.

İlk olarak sosyal medya hesabının yöneticisi olarak Galatasaray'ı kışkırtan bir kare paylaşıldı.



Sıradaki paylaşım ise Mauro Icardi içindi. Arjantinli golcü için stattan söklülen kalenin direği paketlenerek hediye olarak gönderildi.

71'inci dakikada atılan gol de çerçevelenmiş şekilde paylaşıldı. Çağlar Söyüncü'nün takımını öne geçirdikten sonraki sevinci resmedildi.

Denizde bir tekneye binen aslanın kahrolmuş hali de "Bu sefer olmadı" mesajıyla paylaşıldı.

Karşılaşmaınn sonnucu ile paylaşılan yeni görselde de "Gereken yapıldı" mesajı verilerek şampiyonluğun son haftaya kaldığı yönünde bir göndermede bulunuldu.

Fenerbahçe Mauro Icardi'yi dilinden düşürmedi. Oosterwolde'nin fotoğrafı süper golcü ile özdeşleşen Aşkın Olayım yile yayınlandı.

Son paylaşımda ise Hababam Sınıfı'ndan yeni bir video daha paylaşıldı. Bu kez Zühtü türküsü konu alımarak gönderme yapıldı.