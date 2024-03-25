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Haberler Magazin Videoları Giriş Tarihi: 25 Mart 2024, 17:30 Güncelleme Tarihi: 25 Mart 2024, 17:31

75 yaşındaki Sevim Yıldırım'ı kim öldürdü? Boğazı sıkılarak öldürüldüğü ortaya çıktı! Fuhuş iddiası şaşkınlık yarattı: Yaşlı kişilerle ilişkiye giriyor

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında izleyenleri dumura uğratan bir olay yaşandı. Çankırı'da pirinç tarlasında ölü olarak bulunan 75 yaşındaki Sevim Yıldırım'ın kızları, annelerinin ölümünün ardındaki gerçeği öğrenmek için Müge Anlı stüdyolarına geldi. Kız kardeşler, erkek kardeşleri Ergün'ün para için annelerini öldürmüş olabileceğini ileri sürdü. Olaya ilişkin yayına bağlanan tanıkların ifadesi ise şaşkınlık yarattı. Tanıklar, Ergün'ün sevgilisi Asiye'nin yaşlı insanlarla para karşılığı ilişkiye girdiğini söylerken, Sevim Yıldırım'ın ise boğazının sıkılarak öldürüldüğü ortaya çıktı! İşte tüm detaylar...

75 yaşındaki Sevim Yıldırımı kim öldürdü? Boğazı sıkılarak öldürüldüğü ortaya çıktı! Fuhuş iddiası şaşkınlık yarattı: Yaşlı kişilerle ilişkiye giriyor
75 yaşındaki Sevim Yıldırım'ı kim öldürdü? Boğazı sıkılarak öldürüldüğü ortaya çıktı! Fuhuş iddiası şaşkınlık yarattı: Yaşlı kişilerle ilişkiye giriyor

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