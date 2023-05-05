Haberler Magazin Videoları Buse Varol "Artık kırdırma yok" dedi karınını açıp gösterdi! İşte 10 kilo veren Buse'nin zayıflama yöntemi...

Buse Varol "Artık kırdırma yok" dedi karınını açıp gösterdi! İşte 10 kilo veren Buse'nin zayıflama yöntemi...

Buse Varol "Artık kırdırma yok" dedi karınını açıp gösterdi! İşte 10 kilo veren Buse'nin zayıflama yöntemi...
05.05.2023 12:03 - Son Güncelleme: 05.05.2023 12:04

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Ünlü türkücü Alişan ile 2018 senesinde nikah masasına oturan Buse Varol, 2019'da oğlu Burak'ı dünyaya getirmişti. Varol, 2021'in Şubat ayında ise kızı Eliz'i kucağına alarak ikinci kez anne olmanın heyecanını yaşamıştı. Sosyal medyayı aktif kullanan ve bilhassa Instagram hesabında yayınladığı aile pozlarıyla adından söz ettiren Varol bir dönem sürekli "Kilo aldın" yorumlarıyla karşılaşınca kolları sıvamışti. Sıkı bir programla zayıflayan Buse Varol10 kilo verdiğini söyleyerek sırrını açıkladı. İşte detaylar...

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