'Kaçak dövüşmem' Ece Erken ölen eşinin eski karısı Benan Kocadereli'ye olay sözler: "Abiyle..."

Ece Erken 'kaçak dövüşmem' dedi her şeyi ortaya dökmeye başladı! Ölen eşinin eski karısı Benan Kocadereli'nin olay sözlerine sosyal medya hesabından yanıt veren Ece Erken, Instagram'dan peş peşe paylaştığı açıklamalar ve belgelerle gündeme bomba gibi düştü. Haziran 2021'de dünyaevine girdiği eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu uğradığı hain bir saldırı sonrası 27 Ocak 2022 günü kaybeden Ece Erken, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ağabeyi Celal Mahmutyazıcıoğlu'nun kendisini tehdit ettiğini iddia etmişti. Erken ailenin mal kaçırdığına dair paylaşımlarda da bulunmuştu. Aile ile yakın ilişkisi olan Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eski karısı Benan Kocadereli ise mal kaçıranın Ece olduğunu iddia eden bir paylaşımda bulunmuştu. Avukat eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümünden sonra zor günler geçiren ve eski kayınbiraderi Celal Mahmutyazıcıoğlu ile birbirine giren sunucu Ece Erken, sosyal medya üzerinden Celal Mahmutyazıcıoğlu'na ve Benan Kocadereli'ye bakın neler söyledi.