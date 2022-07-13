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Kaan Yıldırım, Hande Erçel'i çabuk unuttu! Pınar Deniz ile olan beraberliği fotoğraftaki o detayla ifşa oldu

Kaan Yıldırım, Hande Erçel'i çabuk unuttu! Pınar Deniz ile olan beraberliği fotoğraftaki o detayla ifşa oldu
13.07.2022 14:07

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Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım’ın yeni bir aşka yelken açtığı ve şimdilerde beraber Urla’da tatil yaptığı dedikodusu olay yarattı. Hande Erçel’den yeni ayrılan yakışıklı oyuncunun aşk hayatındaki hızı ise “Güzelleri yıldırım çarpıyor” esprileri yaptırdı.

Magazin Videoları

Son dönemin iki popüler ismiyle ilgili sürpriz gelişme, gündem yarattı.




Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım'ın yeni bir aşka yelken açtığı ve şimdilerde beraber Urla'da tatil yaptığı dedikodusu dün magazinin en çok konuşulan konusuydu.




Hadise ile aşkı köpeği Benek'in fotoğrafıyla sosyal medyada ifşa olan Yıldırım'ın Deniz ile beraberliğini ise gözlüğü ve taktığı bileklik ortaya çıkardı.




HANDE'Yİ ÇABUK UNUTTU
Güzel oyuncunun Urla'daki bir otelden paylaşılan fotoğraf karesinde yakışıklı oyuncunun hiç çıkarmadığı aksesuarlarının görünmesiyle "Yeni aşk" dedikoduları alevlendi.




Bu arada Hande Erçel'le beraberken adı bir diğer oyuncu Tuğçe Açıkgöz ile anılan Kaan Yıldırım'ın şimdi de Pınar Deniz ile beraber olduğu iddiası "Güzelleri yıldırım çarpıyor" esprileri yaptırdı.




URLA'DA AŞKA GELDİLER
Pınar Deniz'in etiketlendiği bu karede Yıldırım'ın bilekliği ile güneş gözlüğü açıkça görülüyor.




Hande Erçel, Yıldırım ile aşkını dedikodulara göre ihanet yüzünden noktaladı.

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