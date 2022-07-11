Haberler Magazin Videoları 2009’dan beri beraberler! Atakan Çelik’in eşi bakın kim! Çok Güzel Hareketler Bunlar 2’nin yıldızının karısını gören hayran kaldı

2009’dan beri beraberler! Atakan Çelik’in eşi bakın kim! Çok Güzel Hareketler Bunlar 2’nin yıldızının karısını gören hayran kaldı

2009’dan beri beraberler! Atakan Çelik’in eşi bakın kim! Çok Güzel Hareketler Bunlar 2’nin yıldızının karısını gören hayran kaldı
11.07.2022 15:11 - Son Güncelleme: 11.07.2022 15:13

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Şarkılar Bizi Söyler programı bayram özel bölümüyle izleyiciyle buluştu. Programda şarkıcı İzel ile yer alan Atakan Çelik'in hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı. Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 ile adını geniş kitlelere duyuran ünlü oyuncunun özellikle aşk hayatı merak konusu oldu. İnternet kullanıcıları en çok "Atakan Çelik'in eşi kim?" sorusunun yanıtını arattı. Ünlü oyuncunun 2009'den beri aşk yaşadığı eşini görenler ise hayran kaldı. Bakın Atakan Çelik'in güzeller güzeli eşi kimmiş...

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Atakan Çelik, Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 ile adını geniş kitlelere duyurdu ve kısa sürede geniş bir hayran kitlesine ulaştı.

Atakan Çelik, Şarkılar Bizi Söyler programının bayram özel bölümünün yayınlanması üzerine ise gündem oldu.

Programda şarkıcı İzel ile yer alan Atakan Çelik'in hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı. Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 ile adını geniş kitlelere duyuran ünlü oyuncunun özellikle aşk hayatı merak konusu oldu.

İnternet kullanıcıları en çok "Atakan Çelik'in eşi kim?" sorusunun yanıtını arattı. Ünlü oyuncunun eşini görenler ise hayran kaldı.

Öte yandan Çelik'in eşiyle eski bir fotoğrafının altına düştüğü "Bu foto 2009 yılından... İlk fotoğrafımız... Bugünse 4. evlilik yıldönümümüz 40 olsun, 400 olsun" şeklindeki not dikkat çekti.

ATAKAN ÇELİK VE EŞİ ZEYNEP MIZRAK ÇELİK

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