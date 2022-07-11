Şarkılar Bizi Söyler programı bayram özel bölümüyle izleyiciyle buluştu. Programda şarkıcı İzel ile yer alan Atakan Çelik'in hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı. Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 ile adını geniş kitlelere duyuran ünlü oyuncunun özellikle aşk hayatı merak konusu oldu. İnternet kullanıcıları en çok "Atakan Çelik'in eşi kim?" sorusunun yanıtını arattı. Ünlü oyuncunun 2009'den beri aşk yaşadığı eşini görenler ise hayran kaldı. Bakın Atakan Çelik'in güzeller güzeli eşi kimmiş...