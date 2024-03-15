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Haberler Magazin Videoları Giriş Tarihi: 15 Mart 2024, 23:03 Güncelleme Tarihi: 15 Mart 2024, 23:03

Kaan Taşaner’in annesi bakın hangi oyuncu çıktı!

Kaan Taşaner'in hayatı internette araştırma konusu oldu. "Fatmagül'ün suçu ne?" dizisinde ekranlarda tanınan oyuncu, Kuzey Güney dizisiyle ün kazandı. Diriliş Ertuğrul dizisinde de rol alan oyuncunun hayatı vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı.Taşaner hakkında araştırma yapanlar, ünlü oyuncunun annesinin kim olduğunu öğrenince şaşkınlık yaşadılar. Peki, Kaan Taşaner'in annesi kim, Kaan Taşaner kimdir, kaç yaşında ve nereli?

KAAN TAŞANER KİMDİR?

Türk dizi ve tiyatro oyuncusu Kaan Taşaner 23 Nisan 1979 tarihinde Antalya'ya dünyaya geldi. Konya S.Ü. Konservatuvarı Tiyatro Anasanat Dalı mezunu olan Kaan Taşaner, oyunculuğa ilk adımını, Karanlıkta İlk Işık Kubilay adlı tiyatro oyunuyla attı, ardından 2004 yılına kadar çeşitli oyunlarda sahne aldı, televizyondaki ilk rolünü Büyük Buluşma adlı televizyon dizisinde canlandırdı, takip eden yıllarda televizyon ve tiyatroya birlikte devam etti, 2010-2012 yılları arasında Kanal D'de yayımlanan Fatmagül'ün Suçu Ne? adlı dizide, "Erdoğan Yaşaran" rolünü kabul etti ve bu sayede, adını ilk kez sürekli bir projede duyurmuş oldu.

2012 yılında Kanal D sitesinde yapılan bir ankette 2. En İyi Erkek Oyuncu seçilmiştir. Kuzey Güney adlı TV dizisinde Şeref Komiser rolünü canlandırmıştır. Oyuncu , 2014 yılının Aralık ayında TRT 1'de yayımlanmaya başlayan Diriliş Ertuğrul dizisinde "Gündoğdu" karakterini canlandırdı. Ancak senaryo gereği diziden ayrılan Kaan Taşaner daha sonra 2016 yılında atv'de yayımlanan Rengarenk adlı dizide oynadı. Oyuncu aynı zamanda tiyatro sanatçısı Sacide Taşaner'in oğludur.

SACİDE TAŞANER KİMDİR?

14 Mayıs 1960 yılında Isparta'da doğan Sacide Taşaner, Bahçeşehir Üniversitesi Beslenme ve Diyet Bölümü mezunudur. 2003 yılında Şıh Senem dizisi ile oyunculuk kariyerine adım atan ünlü isim, Kezban Yenge, Tek Türkiye, Yer Gök Aşk, Benim İçin Üzülme, Kurt Seyit ve Şura, Sevdam Alabora gibi dizilerde rol almıştır. Sacide Taşaner, 1.65 metre boyunda, 72 kilo ve Boğa burcudur.

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