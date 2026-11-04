Giriş Tarihi: 04 Kasım 2026 13:44

Şebnem Ferah, konser sırasında kendisine "abla" diye seslenen bir hayranına esprili yanıt verdi. "Çok teşekkür ederim oğlum. Bir kere daha abla derseniz..." diyen sanatçı, dinleyiciler arasında gülümseten anlar yaşanmasına neden oldu.

Ferah, bazı hayranlarının kendisine "teyze" diye seslendiğini de anlattı. Sanatçının konser sırasında sergilediği samimi tavırlar dinleyicilerden alkış aldı.



