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Şebnem Ferah'tan kendisine "abla" diyen hayranına esprili yanıt: "Bir kere daha derseniz..."

Şebnem Ferah'tan kendisine "abla" diyen hayranına esprili yanıt: "Bir kere daha derseniz..."

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Şebnem Ferah, konser sırasında kendisine "abla" diye seslenen hayranına verdiği esprili yanıtla dinleyicileri güldürdü. Ünlü şarkıcı, bazen kendisine "teyze" diyenlerin de olduğunu anlattı.

Şebnem Ferah, konser sırasında kendisine "abla" diye seslenen bir hayranına esprili yanıt verdi. "Çok teşekkür ederim oğlum. Bir kere daha abla derseniz..." diyen sanatçı, dinleyiciler arasında gülümseten anlar yaşanmasına neden oldu.

Ferah, bazı hayranlarının kendisine "teyze" diye seslendiğini de anlattı. Sanatçının konser sırasında sergilediği samimi tavırlar dinleyicilerden alkış aldı.

Konsere damga vuran diyalog! Şebnem Ferahtan kendisine abla diyen hayranına kahkaha attıran tepki
Konsere damga vuran diyalog! Şebnem Ferah'tan kendisine "abla" diyen hayranına kahkaha attıran tepki
Hasan Demir
Hasan Demir Takvim.com.tr Magazin

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