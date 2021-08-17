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Jest saati! Ebru Şallı'dan eşi Uğur Akkuş'a dudak uçuklatan hediye!

Jest saati! Ebru Şallı'dan eşi Uğur Akkuş'a dudak uçuklatan hediye!
17.08.2021 10:33
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Ebru Şallı'dan eşi Uğur Akkuş'a dudak uçuklatan hediye! Şallı, sürekli kendisine jestler yapan eşi Uğur Akkuş'a karşılık verdi. 44 yaşındaki Ebru Şallı eşi için kesenin ağzını açtı. Ünlü sunucu, önceki gün doğum günü olan eşine teknede sürpriz bir parti düzenledi. Acun Ilıcalı, Ebru Gündeş, Nusret Gökçe, Özlem Ada Şahin, Sibel Can derken bir fiyatı dudak uçuklatan saat de Ebru Şallı'dan eşine geldi. İşte Ebru Şallı'nın eşine aldığı hediye...


Ebru Şallı, sürekli kendisine jestler yapan eşi Uğur Akkuş'a karşılık verdi. Ünlü sunucu, önceki gün doğum günü olan eşine teknede sürpriz bir parti düzenledi.
Akkuş'a deniz temalı bir pasta yaptıran Şallı, "Happy Birthday Uğurum" yazdırdı. Bu arada Şallı'nın eşine yaklaşık 300 bin TL değerinde Audemars Piquet marka saat hediye ettiği öğrenildi.

Ebru Şallı'dan eşi Uğur Akkuş'a dudak uçuklatan hediye! Bu kez 44 yaşındaki Ebru Şallı eşi için kesenin ağzını açtı, bakın ne aldı

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