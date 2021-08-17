Ebru Şallı'dan eşi Uğur Akkuş'a dudak uçuklatan hediye! Bu kez 44 yaşındaki Ebru Şallı eşi için kesenin ağzını açtı, bakın ne aldı
Ebru Şallı'dan eşi Uğur Akkuş'a dudak uçuklatan hediye! Şallı, sürekli kendisine jestler yapan eşi Uğur Akkuş'a karşılık verdi. 44 yaşındaki Ebru Şallı eşi için kesenin ağzını açtı. Ünlü sunucu, önceki gün doğum günü olan eşine teknede sürpriz bir parti düzenledi. Acun Ilıcalı, Ebru Gündeş, Nusret Gökçe, Özlem Ada Şahin, Sibel Can derken bir fiyatı dudak uçuklatan saat de Ebru Şallı'dan eşine geldi. İşte Ebru Şallı'nın eşine aldığı hediye...
17.08.2021 09:44
- Son Güncelleme: 17.08.2021 10:34
O anları sosyal medya hesabından paylaşan Ebru Şallı'nın eşi için yaptırdığı pasta dikkat çekti. Ebru Şallı, iki yıl süren birlikteliğin ardından Eylül 2019'da dünyaevine girdiği Uğur Akkuş'a doğum günü kutlaması düzenledi. Önceki gün Bodrum'da bir teknede arkadaşlarıyla beraber yeni yaşına giren Uğur Akkuş'a, eşi Ebru Şallı'nım yaptırdığı pasta ilgi odağı oldu.