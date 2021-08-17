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Haberler Magazin Ebru Şallı'dan eşi Uğur Akkuş'a dudak uçuklatan hediye! Bu kez 44 yaşındaki Ebru Şallı eşi için kesenin ağzını açtı, bakın ne aldı

Ebru Şallı'dan eşi Uğur Akkuş'a dudak uçuklatan hediye! Bu kez 44 yaşındaki Ebru Şallı eşi için kesenin ağzını açtı, bakın ne aldı

Ebru Şallı'dan eşi Uğur Akkuş'a dudak uçuklatan hediye! Şallı, sürekli kendisine jestler yapan eşi Uğur Akkuş'a karşılık verdi. 44 yaşındaki Ebru Şallı eşi için kesenin ağzını açtı. Ünlü sunucu, önceki gün doğum günü olan eşine teknede sürpriz bir parti düzenledi. Acun Ilıcalı, Ebru Gündeş, Nusret Gökçe, Özlem Ada Şahin, Sibel Can derken bir fiyatı dudak uçuklatan saat de Ebru Şallı'dan eşine geldi. İşte Ebru Şallı'nın eşine aldığı hediye...

17.08.2021 09:44 - Son Güncelleme: 17.08.2021 10:34
Ebru Şallı’dan eşi Uğur Akkuş’a dudak uçuklatan hediye! Bu kez 44 yaşındaki Ebru Şallı eşi için kesenin ağzını açtı, bakın ne aldı

EBRU ŞALLI'DAN YAŞ GÜNÜ İÇİN DUDAK UÇUKLATAN HEDİYE!

44 yaşındaki Ebru Şallı eşi için kesenin ağzını açtı. Şallı, sürekli kendisine jestler yapan eşi Uğur Akkuş'a karşılık verdi. Ünlü sunucu, önceki gün doğum günü olan eşine teknede sürpriz bir parti düzenledi.

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Ebru Şallı’dan eşi Uğur Akkuş’a dudak uçuklatan hediye! Bu kez 44 yaşındaki Ebru Şallı eşi için kesenin ağzını açtı, bakın ne aldı

O anları sosyal medya hesabından paylaşan Ebru Şallı'nın eşi için yaptırdığı pasta dikkat çekti. Ebru Şallı, iki yıl süren birlikteliğin ardından Eylül 2019'da dünyaevine girdiği Uğur Akkuş'a doğum günü kutlaması düzenledi. Önceki gün Bodrum'da bir teknede arkadaşlarıyla beraber yeni yaşına giren Uğur Akkuş'a, eşi Ebru Şallı'nım yaptırdığı pasta ilgi odağı oldu.

Ebru Şallı’dan eşi Uğur Akkuş’a dudak uçuklatan hediye! Bu kez 44 yaşındaki Ebru Şallı eşi için kesenin ağzını açtı, bakın ne aldı

"İYİ Kİ DOĞDUN UĞUR'UM"
Deniz ve tekne temalı bir pasta yaptıran Şallı, üstüne "İyi ki doğdun Uğur'um" yazdırdı. Ebru Şallı ve Uğur Akkuş çifti, sonrasında arkadaşlarıyla birlikte gün boyunca Bodrum koylarındaki teknelerinde eğlendiler.

Ebru Şallı’dan eşi Uğur Akkuş’a dudak uçuklatan hediye! Bu kez 44 yaşındaki Ebru Şallı eşi için kesenin ağzını açtı, bakın ne aldı

300 BİN TL'LİK HEDİYE
İkili, arkadaşlarına mutluluk pozları verirken Ebru Şallı'nın eşine yaklaşık 300 bin TL değerinde ünlü bir marka saat hediye ettiği öğrenildi.

Ünlülerin servet değerindeki saatlerini görmeye hazır mısınız?

Ebru Şallı’dan eşi Uğur Akkuş’a dudak uçuklatan hediye! Bu kez 44 yaşındaki Ebru Şallı eşi için kesenin ağzını açtı, bakın ne aldı

SİBEL CAN

Sibel Can'ın kolundaki pırlanta taşlarla süslü marka saatinin fiyatı 75 bin lira civarında. 6 yıl önce dünyada da birçok ünlünün tercihi olan bu saat markası o ddönemin en pahalı saatleri listesinde ilk sıralarda.

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