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Haberler Magazin Videoları Giriş Tarihi: 05 Haziran 2024, 22:47 Güncelleme Tarihi: 05 Haziran 2024, 22:47

İZLE I Ünlü oyuncu Görkem Sevindik boşanma sonrası ilk kez konuştu! "Hep görüşeceğiz"

ATV ekranlarında adından sıkça söz ettiren Ateş Kuşları, final bölümüyle de izleyenlerden tam not aldı. Dizide canlandırdığı Ali karakteri ile tanınan başarılı oyuncu Görkem Sevindik, geçtiğimiz haftalarda 2020 yılında hayatını birleştirdiği Kübra Siyahdemir ile dört yıllık evliliklerini sessiz bir şekilde sonlandırdı. 2021 yılında çocuklarını kucaklarına alan çift, boşanma haberiyle magazin manşetlerini adeta süslemişti. Haftalar sonra ünlü oyuncu Görkem Sevindik'ten boşanma açıklaması geldi. İşte Görkem Sevindik'in o açıklaması...

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