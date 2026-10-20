Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy görevden alındı: Vali yardımcısı olarak devam edecek

Kara para soruşturması: Ömer Sarıgül, Emir Sarıgül, Murat Ağırel ve Aylin Kotil'e tutuklama talebi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Belçikalı mevkidaşı Maxime Prevot ile Brüksel'de görüştü

Milas'ta 2,5 milyar liralık yolsuzluk soruşturması: Belediye Başkanı Fevzi Topuz tutuklandı