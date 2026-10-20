Vize dolandırıcılığı operasyonunda ikinci dalga: 8 ilde 60 şüpheli hakkında gözaltı kararı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen vize dolandırıcılığı soruşturması kapsamında şebekeye yönelik ikinci dalga operasyon başlatıldı. Bot yazılımlarla konsolosluk randevularını kapatıp işlem başına 400 avroya kadar ek ücret alan ve 370 milyon liralık haksız kazanç sağladığı tespit edilen 60 şüphelinin yakalanması için İstanbul merkezli 8 ilde eş zamanlı çalışma yürütülüyor.
Serkan Cortaoğlu Takvim.com.tr Güncel