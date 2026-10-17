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Ebru Gündeş’ten 27 yıl sonra tarihi hamle! 1999’daki o şarkıyı söyledi yer yerinden oynadı

Ebru Gündeş’ten 27 yıl sonra tarihi hamle! 1999’daki o şarkıyı söyledi yer yerinden oynadı

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Ünlü sanatçı Ebru Gündeş, 1999 yılında albüm tanıtımı esnasında beyin kanaması geçirdiği sırada seslendirdiği "Dön Ne Olur" şarkısını 27 yıl sonra ilk kez canlı performansında repertuvarına aldı.

Müzik kariyerinin ve hayatının en zorlu süreçlerinden birinin simgesi olan eseri yıllar sonra sahnede seslendiren sanatçı, salondaki dinleyicilerine duygusal anlar yaşattı. Konseri izlemeye gelen binlerce hayranı o anları cep telefonlarıyla kaydederken, Ebru Gündeş'in "Dön Ne Olur" performansı sosyal medyada kısa sürede en çok paylaşılan videolar arasına girdi.
Tayfun Dastan
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