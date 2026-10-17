Sarıyer’de selde mahsur kalan Demet Özdemir botla kurtarıldı: İşte o anlar

İstanbul’daki sağanak ünlü şarkıcı Aylin Coşkun’u da vurdu! Evini su basan sanatçı o anları paylaştı

Çağla Şıkel yayınladığı video ile viral oldu

Çağla Şıkel yayınladığı video ile viral oldu