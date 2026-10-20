Cevdet Yılmaz'dan sermaye piyasası açıklaması: Sorunlu fonlara ilişkin adli ve idari tedbirler uygulanıyor

Kara para soruşturması: Ömer Sarıgül, Emir Sarıgül, Murat Ağırel ve Aylin Kotil'e tutuklama talebi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Belçikalı mevkidaşı Maxime Prevot ile Brüksel'de görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Belçikalı mevkidaşı Maxime Prevot ile Brüksel'de görüştü