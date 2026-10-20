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Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz gözaltına alındı: 13 ilde yolsuzluk ve rüşvet operasyonu

Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz gözaltına alındı: 13 ilde yolsuzluk ve rüşvet operasyonu

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Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca Milas Belediyesine yönelik yürütülen rüşvet, ihaleye fesat karıştırma ve belgede sahtecilik soruşturması kapsamında 13 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Toplam 2 milyar 579 milyon lira değerindeki sahte ihale evrakı ve iş deneyim belgesi tespiti üzerine başlatılan operasyonda, Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz ve oğlu Doruk Topuz’un da aralarında bulunduğu 29 şüpheli gözaltına alındı.

Serkan Cortaoğlu
Serkan Cortaoğlu Takvim.com.tr Güncel

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