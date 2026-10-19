Trabzonspor'dan Beşiktaş'a Muhammed Salah'lı gönderme: "Çıkışınız yapıldı, 3 puan burada kaldı"
Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş'ı Ozan Tufan ve Muhammed Salah'ın golleriyle 2-0 mağlup eden Trabzonspor, maç sonu paylaştığı video ile gündem oldu. Otel resepsiyonu konseptiyle hazırlanan videoda "Çıkışınız yapıldı. Üç puan burada kaldı" ifadeleri yer alırken, Muhammed Salah resepsiyonda maskesini çıkardı. Videonun sonunda ise "Game Over" mesajı paylaşıldı.
Serkan Cortaoğlu Takvim.com.tr Spor