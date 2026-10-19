Serdal Adalı: İnşallah hakemi konuşmadığımız bir maç olur!

A Milli Takım'da Sergen Yalçın dönemi: TFF ile prensip anlaşmasına varıldı

A Milli Takım'da Sergen Yalçın dönemi: TFF ile prensip anlaşmasına varıldı