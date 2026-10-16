Çağla Şıkel yayınladığı video ile viral oldu
Çağla Şıkel, oğlu Kuzey Altuğ'un jetsurf yarışını izlerken yaşadığı heyecan dolu anları sosyal medya hesabından paylaştı. "Oğlun yarışıyordur. O sırada kalbinin tam ortasını delip geçen duygulardan geriye bir sen kalır senden öte. Hiç bilmediğin bir sen daha."notuyla yayınladığı görüntüler, annelik heyecanı üzerine farklı yorumlara neden oldu. “Abart” yorumuna “Bir de bayıl Feriha, gerçekten tam öyleyim, sıfır şaka” diyen Şıkel, yarışa değil, yarışan oğluna önem verdiğini de belirtti.
Hasan Demir Takvim.com.tr Magazin