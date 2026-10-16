UEFA Uluslar Ligi
CANLI YAYIN
Geri
Çağla Şıkel yayınladığı video ile viral oldu

Çağla Şıkel yayınladığı video ile viral oldu

Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!

Çağla Şıkel, oğlu Kuzey Altuğ'un jetsurf yarışını izlerken yaşadığı heyecan dolu anları sosyal medya hesabından paylaştı. "Oğlun yarışıyordur. O sırada kalbinin tam ortasını delip geçen duygulardan geriye bir sen kalır senden öte. Hiç bilmediğin bir sen daha."notuyla yayınladığı görüntüler, annelik heyecanı üzerine farklı yorumlara neden oldu. “Abart” yorumuna “Bir de bayıl Feriha, gerçekten tam öyleyim, sıfır şaka” diyen Şıkel, yarışa değil, yarışan oğluna önem verdiğini de belirtti.

Hasan Demir
Hasan Demir Takvim.com.tr Magazin

Bunlar da Var

Mehmet Çabuk dosyasında cinayet itirafı: Osmaniye'de kazı başladı
Mehmet Çabuk dosyasında cinayet itirafı: Osmaniye'de kazı başladı
Müge Anlı'da 10 yıllık sır çözüldü! İbrahim Düzgün cinayeti itiraf etti
Müge Anlı'da 10 yıllık sır çözüldü! İbrahim Düzgün cinayeti itiraf etti
Özgür Özel'den Cemil Tugay'a tehdit: “Burnundan fitil fitil getirmezsem namussuzum”
Özgür Özel'den Cemil Tugay'a tehdit: “Burnundan fitil fitil getirmezsem namussuzum”
Murat Kurum: Dere yataklarının temizlenmesi ertelenemez, İstanbul milli güvenlik konusudur
Murat Kurum: Dere yataklarının temizlenmesi ertelenemez, İstanbul milli güvenlik konusudur

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle
AHaber Canlı Yayın İzle
ASpor Canlı Yayın İzle
APara Canlı Yayın İzle
A2Tv Canlı Yayın İzle
ANews Canlı Yayın İzle
VavTv Canlı Yayın İzle
MinikaGo Canlı Yayın İzle
Minika Çocuk Canlı Yayın İzle