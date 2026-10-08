Giriş Tarihi: 08 Ekim 2026 16:14

Merve Özbey, Afyonkarahisar'da katıldığı festival sırasında sahneye ara verdiği sırada merdivenlerden düşerek hastaneye kaldırılmıştı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan şarkıcıya bağ zedelenmesi teşhisi konulmuştu.

İstanbul'da yoğun bir fizik tedavi süreci geçiren Özbey, tedavisini başarıyla tamamladığını açıkladı. Ünlü şarkıcı, sürece ilişkin mesajında "Dualarla ve fizik tedaviyle bu işi başardık" ifadelerini kullandı.