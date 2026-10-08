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Merve Özbey’den hayranlarını sevindiren haber! Kazanın ardından sağlık durumunu açıkladı: “Bu işi başardık”

Merve Özbey’den hayranlarını sevindiren haber! Kazanın ardından sağlık durumunu açıkladı: “Bu işi başardık”

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Afyonkarahisar’da festival kapsamında sahne aldığı sırada merdivenlerden düşerek hastaneye kaldırılan Merve Özbey, tedavi süreciyle ilgili açıklama yaptı. Bağ zedelenmesi teşhisi konulan ünlü şarkıcı, İstanbul’daki yoğun fizik tedavi sürecini tamamladığını duyurdu.

Merve Özbey, Afyonkarahisar'da katıldığı festival sırasında sahneye ara verdiği sırada merdivenlerden düşerek hastaneye kaldırılmıştı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan şarkıcıya bağ zedelenmesi teşhisi konulmuştu.

İstanbul'da yoğun bir fizik tedavi süreci geçiren Özbey, tedavisini başarıyla tamamladığını açıkladı. Ünlü şarkıcı, sürece ilişkin mesajında "Dualarla ve fizik tedaviyle bu işi başardık" ifadelerini kullandı.

Hasan Demir
Hasan Demir Takvim.com.tr Magazin

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