Hababam Sınıfı filminde inanılmaz hata! Yıllar sonra ortaya çıktı görenler inanamadı! Meğer Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı filminde...

1975 yapımı Hababam Sınıfı'nın ikinci serisi olarak izleyiciyle buluşan Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı bugün tekrar ekranlara geliyor. Serinin en çok izlenen filmleri arasında yer alan yapımda Kemal Sunal, Münir Özkul, Tarık Akan, Halit Akçatepe ve Şener Şen gibi usta isimler oyunculuklarını konuşturdu. Yıllar geçse de eskimeyen yapımda şoke eden bir gerçek ortaya çıktı. Meğer Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı filmindeki o hata yıllar sonra fark edildi. İşte Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı filmindeki inanılmaz hata...
Yeşilçam filmleri yıllar geçse de milyonların yüzlerini güldürmeye devam ediyor.
Bunlardan birisi de hiç kuşkusuz Hababam Sınıfı serisi. Bugün yine izleyici ile buluşan Hababam Sınıfı serisinin 2.filmi olan Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı'da Kemal Sunal, Münir Özkul, Tarık Akan, Halit Akçatepe ve Şener Şen gibi isimler bulunuyor.
HABABAM SINIFI SINIFTA KALDI KONUSU
Özel Çamlıca Lisesi'nin en 'özel' sınıfı olan Hababam Sınıfı'nın haşarı öğrencileri 'sahte diplomalar' yüzünden sınıfta kalmışlardır. Artık lise yaş haddinin son demlerine gelen öğrencilerin arasından Ferit'in bir çocuğu olmuştur.