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Nazan Öncel’den rehber temizliği! “Seni de sildim” diyerek paylaştı

Nazan Öncel’den rehber temizliği! “Seni de sildim” diyerek paylaştı

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Nazan Öncel, telefon rehberindeki isimleri tek tek sildiği anları sosyal medya hesabından paylaştı. Videoda “Seni de sildim” diyen sanatçının paylaşımına eklediği “İnceldiği yerden kopsun” notu da dikkat çekti.

Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden Nazan Öncel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Sanatçı, telefon rehberindeki kişileri tek tek sildiği anları videoya alarak takipçileriyle paylaştı.

Videoda bazı isimleri silerken "Seni de sildim" diyen Öncel, paylaşımına "İnceldiği yerden kopsun" notunu düştü ve "Yalnızlar treni" etiketini kullandı. Paylaşım kısa sürede yoğun ilgi görürken takipçileri de gönderinin altına "Sil gitsin" ve "Ne kadar az o kadar öz" şeklinde yorumlar bıraktı.

Telefonu eline aldı tek tek sildi! Nazan Öncelden racon gibi rehber temizliği paylaşımı
Telefonu eline aldı tek tek sildi! Nazan Öncel'den racon gibi rehber temizliği paylaşımı
Hasan Demir
Hasan Demir Takvim.com.tr Magazin

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