Giriş Tarihi: 08 Ekim 2026 16:19

Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden Nazan Öncel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Sanatçı, telefon rehberindeki kişileri tek tek sildiği anları videoya alarak takipçileriyle paylaştı.

Videoda bazı isimleri silerken "Seni de sildim" diyen Öncel, paylaşımına "İnceldiği yerden kopsun" notunu düştü ve "Yalnızlar treni" etiketini kullandı. Paylaşım kısa sürede yoğun ilgi görürken takipçileri de gönderinin altına "Sil gitsin" ve "Ne kadar az o kadar öz" şeklinde yorumlar bıraktı.



