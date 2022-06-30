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İsmail Hacıoğlu’nun eski eşi bakın kim çıktı! Meğer Kurtlar Vadisi oyuncusuymuş

İsmail Hacıoğlu’nun eski eşi bakın kim çıktı! Meğer Kurtlar Vadisi oyuncusuymuş
30.06.2022 01:01 - Son Güncelleme: 30.06.2022 01:06

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Ayla, Hükümsüz, Bir İstanbul Masalı, Osmanlı Tokadı, Zümrüdüanka gibi yapımlarda yer alan ünlü oyuncu İsmail Hacıoğlu, isminin Aslıhan Gürbüz ile anılmasıyla birlikte gündeme geldi. Bunun üzerine İsmail Hacıoğlu'nun aşk hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Son olarak Mahkum dizisinde Savaş ve Barış karakterini canlandıran ünlü oyuncunun özellikle aşk hayatı merak edildi. 2016-2020 yılları arasında evli kaldığı Duygu Kaya Kumarki'nden Yemin adında bir kızı olan Hacıoğlu'nun ilk eşini duyanlar ise şaştı kaldı. İsmail Hacıoğlu'nun Kurtlar Vadisi, Payidaht Abdülhamit, Muhteşem Yüzyıl gibi dizilerde rol alan eski eşi bakın kimmiş...

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