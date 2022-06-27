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İsmail Hacıoğlu’nun babası oğlundan da ünlüymüş! Meğer Fenerbahçe'nin eski milli futbolcusunun oğluymuş...

İsmail Hacıoğlu’nun babası oğlundan da ünlüymüş! Meğer Fenerbahçe'nin eski milli futbolcusunun oğluymuş...
27.06.2022 22:12 - Son Güncelleme: 27.06.2022 22:12

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İsmail Hacıoğlu'nun babası bakın kim çıktı! Duyan küçük dilini yuttu! Oyunculuğa ilkokul 5'deyken piyeste oynayarak başlayan ve Bir İstanbul Masalı, Çocuk, Hükümsüz, Ayla, Mahkum gibi yapımlarda rol alan İsmail Hacıoğlu'nun hayatı merak edildi. Kızı Yemin'in annesi Duygu Kaya Kumarki ile 2020 yılında yollarını ayıran Hacıoğlu'nun özellikle ailesi merak edildi. 1985 tarihinde İstanbul'da Fatih'de ailesinin ilk çocuğu olarak dünyaya gelen oyuncunu babasının kim olduğunu ilk kez duyanlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte İsmail Hacıoğlu'nun kendisinden de ünlü olan babası...

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