Hadise konser tarzıyla sosyal medyayı salladı

Ünlü şarkıcı Hadise, 30 Nisan 2022'de sessiz bir nikah ile Mehmet Dinçerler'le dünyaevine girdi. Ünlü şarkıcının nikahtan sonraki sahne tarzları ise dikkat çekti. Evlenmeden önce verdiği konserlerde giydiği mini ve dekolteli elbiseleriyle konuşulan Hadise, tarz değiştirdi. Ünlü şarkıcı için 'Evlendikten sonra bir değişti pir değişti' yorumları yapıldı. Konser maratonuna hız kesmeden devam eden Hadise, sahne kıyafetiyle yine dikkat çekti. Ünlü şarkıcının kostümüne yorum yağdı. İşte Hadise'nin çok konuşulan o kostümü...