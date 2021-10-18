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İrem Derici’nin dekolteli paylaşımına tepki yağdı

İrem Derici’nin dekolteli paylaşımına tepki yağdı
18.10.2021 18:45
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İrem Derici’nin dekolteli paylaşımına tepki yağdı! Son dönemde yaptığı işlerden çok sosyal medya paylaşımları ve sıra dışı açıklamalarıyla adından söz ettiren İrem Derici yine yaptı yapacağını... Geçtiğimiz günlerde Mustafa Sandal hakkında yaptığı 'karın kaslarında kaşar rendele' açıklamasıyla gündemi epey meşgul eden İrem Derici, sıcak yaz günleri epey özlemiş gibi. Sosyal medyayı hayli aktif kullanan İrem Derici'nin 'yaz kafasından çıkamamışımdır' paylaşımı sosyal medyayı salladı. Kimisi silikonlarına laf ederken kimisi de kandil günü paylaştığı bu fotoğrafa tepki gösterdi. İşte olay olan o kare.

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