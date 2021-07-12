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İpek Erdem son haliyle hayranlarını şoke etti! Yeni imajı onu bambaşka biri yapmış…

İpek Erdem son haliyle hayranlarını şoke etti! Yeni imajı onu bambaşka biri yapmış…
12.07.2021 17:39
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İpek Erdem son haliyle hayranlarını şoka uğrattı! Yeni imajı onu bambaşka biri yapmış… Bir dönemin unutulmaz dizisi 'Hayat Bilgisi'nde 'Barbie Gamze' karakterine hayat veren İpek Erdem, Muğla Akyaka'da arkadaşlarıyla eğlenirken görüntülendi. 2003-2006 yılları arasında yayınlandığı dönemde, özellikle gençler tarafından sıklıkla takip edilen 'Hayat Bilgisi' dizisinde, Barbie Gamze karakterini canlandıran İpek Erdem'in son hali herkesi şaşırttı. İşte kısacık saçıyla dikkat çeken Hayat Bilgisi'nin Barbie'si İpek Erdem son hali…


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