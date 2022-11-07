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İnce İnce Yasemince’nin yıldızı Yasemin Yalçın’ın kızı da ünlü çıktı! Gören inanamadı!

İnce İnce Yasemince’nin yıldızı Yasemin Yalçın’ın kızı da ünlü çıktı! Gören inanamadı!
07.11.2022 16:57

OTOMATİK OYNAT

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İnce İnce Yasemince'nin yıldızı Yasemin Yalçın'ın kızı da ünlü çıktı! İnce İnce Yasemince dizisiyle hafızalara kazınan ve canlandırdığı Sürahi Hanım, Kakılmış, Alican gibi tiplemeleriyle gönülleri fetheden Yasemin Yalçın, Çok Güzel Hareketler Bunlar 2'ye konuk olması üzerine gündeme geldi. Birçok internet kullanıcısı da ünlü oyuncunun hayatı hakkında araştırma yapmaya başladı. İki kız annesi olan Yalçın'ın büyük kızının kim olduğunu ilk kez öğrenenler ise şaştı kaldı. İşte Yasemin Yalçın'ın bir dönem televizyon ekranlarında fırtınalar estiren güzeller güzeli kızı...

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