İnce İnce Yasemince’nin yıldızı Yasemin Yalçın’ın kızı bakın kim çıktı! Gören inanamadı! Meğer bir dönem ortalığı kasıp kavurmuş...
İnce İnce Yasemince'de canlandırdığı; Kakılmış, Sürahi Hanım, Alican gibi tiplemelerle hafızalara kazınan Yasemin Yalçın, son haliyle gündem oldu. 58 yaşındaki ünlü oyuncunun son halini görenler, "Yıllara medyan okuyor" yorumunda bulundu. Öte yandan sosyal medyada bir anda gündem olan Yalçın'ın hayatı da merak konusu oldu. Meslektaşı İlyas İlbey ile evli olan oyuncunun özellikle ailesi araştırıldı. Yalçın'ın kendisi gibi ünlü olan kızının kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaştı kaldı. İşte Yasemin Yalçın'ın bir dönem ortalığı kasıp kavuran kızı...
06.11.2022 18:57 - Son Güncelleme: 06.11.2022 18:57
İnce İnce Yasemince' dizisiyle birçok tiplemeye hayat veren ve performansıyla beğeni toplayan Yasemin Yalçın, yıllar sonra son haliyle gündem oldu.
Meslektaşı İlyas İlbey ile evli olan oyuncunun özellikle ailesi araştırıldı. Yalçın'ın kendisi gibi ünlü olan kızının kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaştı kaldı.