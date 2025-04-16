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İnan Kıraç’a ’’Demans’’ teşhisi!
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İnan Kıraç'a ''Demans'' teşhisi!

Giriş Tarihi: 16.04.2025 23:41:38

Koç Ailesi’nin eski damadı İnan Kıraç (87) ile Emine Alangoya’nın nikahına kimse inanmadı. Kızı İpek Kıraç da “Babamın akıl sağlığı yerinde değil” deyip evliliğin iptali davası açtı. Kıraç Adli Tıp’a yollandı. Heyet karşısına çıktı. Ancak kendisine sorulan hiçbir soruyu doğru yanıtlayamadı. Ne okuduğu okulu, ne de ilk eşi Suna Kıraç’ın ölüm tarihini hatırladı. Muayene sonrasında 'demans' (akli bunama) teşhisi konulan İnan Kıraç'a mahkeme tarafından vasi atandı. Adli Tıp Kurumu tarafından verilen raporun iddiaya göre ayrıntıları da ortaya çıktı. İşte detaylar.

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