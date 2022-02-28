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İkiz bebek bekleyen Seray Sever'den üzen haber: "Entübe olarak sağlık mücadelesi veren..."

İkiz bebek bekleyen Seray Sever'den üzen haber: "Entübe olarak sağlık mücadelesi veren..."
28.02.2022 12:42 - Son Güncelleme: 28.02.2022 12:46

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Seray Sever ikiz bebek bekliyordu doğum gününde üzen haberi paylaştı, ünlü isme sosyal medyada mesaj yağdı. İkiz bebeklerini kucağına almak için gün sayan Sever, doğum gününde üzen haberi takipçileriyle paylaştı. Ev haliyle pastasını üfleyen Seray Sever babasının entübe edildiğini duyurdu. "Doğum günüm ilk defa mübarek Miraç Kandili'ne denk geldi. Tüm dualarım şu an entübe olarak sağlık mücadelesi veren canım babam için" diyen Seray Sever ikiz bebeklerini kucağına almak için gün sayıyor..

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Hamilelik sürecini evde dinlenerek geçiren Seray Sever doğum günü paylaşımı yaptı. Ünlü isim paylaşımında babasının da uzun zamandır hasta olduğunu belirtti.

Bugün 49 yaşına basan Sever, yaptığı paylaşımın altına şu notu düştü; "Bugün 27 Şubat… Doğum günüm ilk defa mübarek Miraç Kandili'ne denk geldi. Tüm dualarım şu an hastanede entübe olarak sağlık mücadelesi veren canım babamın eskisinden de sağlıklı olarak aramıza dönmesi ve 74 yaşında heyecanla beklediği torun sevgisini yaşaması için."

"Rabbim sen her şeye kadirsin. Ol dersin olur. Lütfunla, kolaylıkla, sağlıkla, hayırlısıyla bebeklerimizi kucağımıza almayı nasip et. Canım babamı bize ve torunlarına bağışla. Dileğim bu mübarek günde tüm hastalara şifa, dertlilere deva, dualarımızın kabulü yüce katında. İstanbul'da ev istirahatinde olduğum için ve mevcut durumlardan dolayı ev halimizle pastamızı kestik."

"Canım kocam ve ailem ve dostlarım iyi ki varsınız. Her şeyin başı sağlık. Allah'ım hepimizi her türlü hastalıktan, acıdan, kötülükten, üzüntüden, dertten korusun. Savaşlar bitsin. Maddi manevi ferahlık, bolluk bereket gelsin. İnsanların yüzü gülsün. Miraç Kandilimiz mübarek olsun."

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